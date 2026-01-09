Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
09.01.2026 13:00:00
Mit Performance weiter auf Wachstumskurs: BMW M GmbH mit 14. Rekordjahr in Folge.
+++ Absatz steigt auf 213.457 Fahrzeuge +++ BMW M GmbH zum 7. Mal in Folge erfolgreichster Hersteller im Wettbewerbsvergleich +++ BMW X3 M50 meistverkauftes Modell +++ BMW M5 und BMW M5 Touring Wachstumstreiber bei High-Performance-Modellen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
