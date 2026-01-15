MIT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MIT lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,87 JPY. Im Vorjahresquartal waren 14,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MIT mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,56 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 47,69 JPY, nach 62,93 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat MIT im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,12 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 5,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at