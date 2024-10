Mit Schwung und Präzision in die neue Saison: Deutsches Biathlon-Nationalteam übernimmt BMW Fahrzeugflotte in der BMW M Driving Academy.

+++ Mobilitätspartner BMW übergibt neue Fahrzeuge an den DSV-Biathlon +++ Fahrsicherheitstraining in der BMW M Driving Academy in Maisach +++ Mit BMW Fahrfreude sicher durch den Weltcup-Winter +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW