Mit Spannung erwartetes JD Coin wird in Idaho eingeführt, um die Krypto-Welt im Sturm zu nehmen

BOISE, Idaho, 16. November 2019 /PRNewswire/ -- JD Coin, eine bekannte Kraft im aufkommenden Feld der Kryptowährungen, hat die Ausgabe seines mit Spannung erwarteten Utility Coins angekündigt. Obwohl relativ neu in der Branche ist JD Coin beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) des US Finanzministeriums registriert. Das Unternehmen ist an den wichtigsten drei Börsen verzeichnet: FatBTC, Bilaxy und Coinsbit, und ist zudem stolzer „Silver Partner" der Voice of Blockchain, Chicago 2019. Die Einführung fand im Rahmen der The State of Idaho (USA) statt. Neben anderen Würdenträgern waren Jhon Banga, Deepak Prashar und Bhupinder Singh, die Gründer von JD Coin, bei der Vorstellung vertreten. Sie sind unter https://www.jdcoin.us zu erreichen.

Mit einem Publikum von Enthusiasten und Visionären der Kryptobranche kann der Umfang des Wissens und der interessanten geschäftlichen Möglichkeiten der Investitionen in JD Coin erkundet werden JD Coin hat ein effektives Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering – AML) entwickelt, das die Glaubwürdigkeit von JD Coin weiter bestärkt.

Informationen zu JD Coin

JD Coin sieht Nutzbarkeit (Utility) als seine Stärke und hat in der faszinierenden virtuellen Welt seine Nische gefunden, da man speziell darauf abzielt, Kunden die fortlaufende Nutzung ihrer Coins zur Deckung echten Bedarfs zu ermöglichen.

Warum ist JD Coin einzigartig?

JD Coins widmet seine gesamte Aufmerksamkeit der Änderung des Rufs von Kryptos, da das Unternehmenan an Transparenz, Authentizität, Glaubwürdigkeit und Überlegenheit glaubt. Man zielt darauf ab, schnellere Verarbeitung und nachhaltigere Technologie zu fördern. Dies geschieht durch die Arbeit an einer mathematischen Formel zur Berechnung der genauen Nonce oder näheren Nonce zur Erzeugung des Hashs und Vollzuges der Transaktion im Prozess des Mining. Und zudem ist die interessanteste Tatsache über JD Coin zu erwähnen: Das Unternehmen ist auch in der QUANTUM World tätig, um einen QUBIT-Computer zu bauen, der der Konkurrenz voraus ist und in naher Zukunft in diesem Sektor führend sein wird.

Und überdies wird mit dieser Einführung ein Markstein eines Erfolgsweges gesetzt und das signifikante Potenzial wird für signifikante Aufmerksamkeit sorgen.