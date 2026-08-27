Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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27.08.2026 09:00:00
Mit Start der Neuen Klasse: BMW erweitert serienmäßige aktive Sicherheitsfunktionen.
Neue Active-Safety-Funktionen unterstützen in kritischen Fahr-, Park- und Ausstiegssituationen. Die verbesserte Ausstiegswarnung kann das Öffnen der Tür aktiv verzögern und so helfen, Unfälle mit Radfahrern zu verhindern. Einzigartig mit BMW Symbiotic Drive: Sicherheits-Assistenzsysteme bleiben unaufdringlich im Hintergrund und können effektiv im entscheidenden Moment unterstützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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