Mit über 7,5 Milliarden Euro: Bericht: Bund will bei Netzbetreiber Tennet einsteigen
Tennet betreibt in Deutschland über 14.000 Kilometer an Stromnetzen. An dem Unternehmen will sich jetzt auch der Bund beteiligen. Dafür soll ein Milliardenbetrag fließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
