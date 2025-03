Mit Verizon-Kunden: Santander verstärkt Präsenz in den USA

Santander will sein Geschäft in den USA durch eine Partnerschaft mit Verizon ausbauen.

Eine jetzt geschlossene Vereinbarung beider Unternehmen sieht vor, dass Millionen Verizon -Kunden Rechnungsgutschriften bekommen können, wenn sie ein hochverzinsliches Sparkonto auf der neuen digitalen Bankplattform von Santander eröffnen und dabei bestimmte Guthabenschwellen erreichen.

CEO Ana Botín, sagte in einem Interview, Santander ziehe darüber hinaus weitere Partnerschaften in Betracht, um sich zu einer digitalen Vollbank in den USA zu entwickeln. Mit einer breiteren Einlagenbasis im Rücken könnte die Bank weitere Kredite in den USA über den Markt für Autofinanzierungen hinaus vergeben, wo sie bereits ein großer Player ist.

Santander ist die größte Bank in Spanien und eine der größten in Europa. Ihre Präsenz in den USA ist bisher aber eher begrenzt. Nach Angaben der US-Notenbank rangierte Santander Ende 2024 mit einer Bilanzsumme von etwas mehr als 100 Milliarden Dollar auf Platz 28 in den USA.

Botín bezeichnete die Partnerschaft mit Verizon als einen "großen Schritt nach vorn für unsere Strategie in den USA".

Ende 2024 hat Santander dort die digitale Plattform Openbank gestartet, um die Reichweite im gesamten Land zu erhöhen. Bislang hat Openbank Einlagen für mehr als 3 Milliarden Dollar an angezogen. Botín sagte, gesucht werde auch nach Wegen, um Kreditkarten und andere Produkte anbieten zu können, darunter "grenzüberschreitende Sofortzahlungen".

Santander will noch weitere Geschäftsbereiche in den USA ausbauen. 2024 konnten die Gebühren im Firmenkunden- und Investmentbanking dort gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt werden.

Eine weniger strenge Regulierung unter Präsident Trump dürfte das Wachstum in den USA in Zukunft ankurbeln, glaubt Botín. Unsicherheiten gebe es dagegen im grenzüberschreitenden Handel. Dies habe die Pläne der Bank aber nicht beeinflusst, sagte sie.

