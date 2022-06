Mit vernetzten E-Lastenrädern Geldbeutel, Nerven und die Umwelt schonen

Vernetzte Mobilität: Vodafone stattet E-Lastenrad Start-up Avocargo bis 2026 mit 40.000 IoT-SIM-Karten ausSmart und nachhaltig: Erstes E-Cargo-Bike Sharing-Angebot Deutschlands im Internet der Dinge macht Lastenräder für jedermann zugänglichBike statt PKW: 40% der Fahrten würden laut Befragung sonst mit dem Auto zurückgelegt werdenStart-up Förderung: Avocargo wird Teil des Vodafone UPLIFT-ProgrammsWer kennt es nicht: Nach Feierabend noch schnell einkaufen und auf dem Heimweg wieder 30 Minuten bei der Parkplatzsuche verschwendet. Das geht aber nicht nur zu Lasten unserer Nerven, sondern auch unserer Umwelt. Gerade im urbanen Raum wird der Wunsch nach autofreien (Innen-)Städten immer größer. Und mit ihm die Sharing-Angebote von nachhaltigen Transportmitteln, wie E-Rollern und E-Scootern. Und jetzt auch: vernetzten E-Lastenrädern. Avocargo ist Deutschlands erster Sharing-Anbieter für Free-Floating E-Lastenräder. Bis 2026 bringt Vodafone 40.000 E-Cargo-Bikes des Berliner Start-ups in das Internet der Dinge und macht den spontanen Umstieg aufs E-Lastenrad so für jedermann und überall möglich. Zudem wurde Avocargo in das UPLIFT-Programm von Vodafone aufgenommen.40.000 E-Cargo-Bikes des Berliner Start-ups bringt Vodafone bis 2026 in das Internet der DingeFree-Floating im Internet der DingeOb nach dem Einkauf im Supermarkt, Baumarkt oder Flohmarkt – oder um die eigenen Kinder aus der Kita abzuholen: Die sogenannten Cargo-Bikes sind nicht nur eine nachhaltige Alternative zum Auto, sondern bieten auch genug Platz für den Transport von Einkaufstüten, kleiner Möbelstücke, Pflanzen – oder eben Menschen. Doch nicht jeder kann oder möchte sich ein solches Lastenrad leisten. Und muss es auch nicht mehr. Mit dem Sharing-Angebot von Avocargo kann jeder flexibel und ungebunden die E-Lastenräder nutzen, um kleine und große Besorgungen mit dem elektrischen Lastenrad zu erledigen – und das von Tür zu Tür. Denn neben den gesparten Anschaffungskosten, überzeugen Sharing-Angebote wie diese, mit dem sogenannten Free-Floating-System, vor allem durch Flexibilität und Verfügbarkeit. Genau dafür sorgen die fest verbauten IoT-SIM-Karten von Vodafone, welche die E-Lastenräder ins Internet der Dinge bringen und feste Ausleihstationen obsolet machen.Avocargo-Gründer Marc Shakory, Matti Schurr und Loic Pinel Vodafone„Das Finden, Entsperren sowie Bezahlen läuft bequem per App. Die Fahrt startet dort, wo das nächstgelegene Bike steht und endet, wenn das Ziel erreicht wurde. Die einzige Voraussetzung: Das Fahrzeug muss an einem festen Gegenstand, bspw. einer Laterne oder einem Fahrradständer, angekettet werden. So stellen wir sicher, dass die Lastenräder nicht den Weg versperren. Und das sehr erfolgreich: Bislang gab es keinerlei negative Vorfälle“, erklärt Avocargo-Gründer Matti Schurr. Und auch der Anbieter selbst profitiert von der smartenVernetzung ihrer Bikes beim Flottenmanagement. „Durch die IoT-SIM-Karten von Vodafone können wir Standort und Akkustand unserer E-Lastenräder in Echtzeit über ein Dashboard einsehen und prüfen.“Fahrt für Fahrt Emissionen einsparenDass die Nutzung solcher smarten Mobilitätsangebote nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern de facto auch die Ressourcen unseres Planeten schonen, zeigen die Ergebnisse einer Nutzer-Befragung aus dem Jahr 2021: 40% der Fahrten mit den E-Cargo-Bikes von ‚Avocargo‘ wären alternativ mit dem Auto zurückgelegt worden. So sparen Nutzer nicht nur Benzinkosten, sondern reduzieren auch Fahrt für Fahrt ihren eigenen CO2-Fußabdruck.Therese Seiringer ist Head of Sustainability bei Vodafone Deutschland. VodafoneTherese Seiringer, Head of Sustainability bei Vodafone Deutschland, freut sich über den Einsatz intelligenter IoT-Anwendungen im Sinne der Nachhaltigkeit: „Digitalisierung kann helfen unsere Umwelt zu schützen. Wenn E-Lastenräder im Internet der Dinge funken, können sie von jedem überall flexibel und kostengünstig genutzt werden. Das reduziert nach und nach die Anzahl der Autofahrten und somit CO2-Emissionen.“Nachhaltiges Geschäftsmodell mit Zukunft Zurzeit stehen die E-Cargo-Bikes in Berlin zur Fahrt bereit – und bald auch in weiteren europäischen Städten. Das Start-up hat für 2022 und 2023 konkrete Expansionspläne – und freut sich nicht zuletzt deshalb über die Aufnahme in das UPLIFT-Programm von Vodafone. Auch Michael Reinartz, Innovations-Chef von Vodafone Deutschland, sieht viel Potential in der neuen Kooperation: „Mit Avocargo haben wir das Portfolio in unserem Start-up-Programm um eine Partnerschaft erweitert, mit der nachhaltige Mobilität für jedermann spontan und flexibel möglich wird.“Der Beitrag Mit vernetzten E-Lastenrädern Geldbeutel, Nerven und die Umwelt schonen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.