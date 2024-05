"Mit viel Schwung gestartet": Commerzbank mit höchstem Gewinn seit zehn Jahren

Die ausbleibende Zinswende füllt der Commerzbank im ersten Quartal die Kasse. Am Ende bleibt so viel hängen wie seit einem Jahrzehnt nicht. Da die Anhebung der Leitzinsen nicht nur später, sondern wohl auch moderater erfolgen wird, hob die Bank ihre Prognose in Teilen an. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel