ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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10.07.2026 19:44:00
Mit Zero-Days: BND und Verfassungsschutz sollen „Super-Geheimdienste“ werden
Mit einem radikalen Systemwechsel im Nachrichtendienstrecht betreibt das Innenministerium die Degradierung des BSI zum Zulieferer für staatliche Cyberangriffe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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