MIT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MIT präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

MIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,76 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,24 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at