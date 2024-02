Mit Zukunftsnetzen die Wettbewerbsfähigkeit sichern

Fehlende Innovationen, zu wenige Fachkräfte und zu viel Bürokratie – die deutsche Wirtschaft hat zu kämpfen. Trotz der Schwächephase gehört das Land nach wie vor zu den wirtschaftlich stärksten der Welt. Vor allem aufgrund seiner Industrie: Ob Automobilbau, Maschinenbau, Chemie-Industrie oder Elektrotechnik – noch spielt Deutschland vorne mit. Ob das so bleibt, hängt entscheidend davon ab, wie schnell die Digitalisierung der Industrie voranschreitet. Wie schnell schaffen wir es, unsere Fabriken zu vernetzen? Maschinen in Echtzeit mit Daten aus der Cloud zu versorgen? Roboter auf Basis von KI autonomer zu machen? Als Industrie-Nation dürfen wir die vierte industrielle Revolution nicht verschlafen. Sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig, verlieren Wachstum und Wohlstand.Was für Deutschland gilt, gilt für ganz EuropaAls eine der wirtschaftlich stärksten Regionen der Erde muss Europa die Chancen der Digitalisierung nutzen. Studien schätzen die Wertschöpfung durch die Digitalisierung der Industrie auf rund 1 Billion Euro. Dieses Potential darf Europa nicht den dominanten Playern aus den USA und China überlassen. Voraussetzung dafür sind schnelle, zuverlässige Netze und moderne Technologien wie 5G-Standalone. Das Echtzeit-Netz macht mit ultrageringen Latenzzeiten völlig neue Anwendungen möglich: Network Slicing, Autonomes Fahren, Augmented Reality, Fernsteuerung von Zügen und Luftschiffen. Die Verfügbarkeit dieser modernen Netze ist entscheidend für die Digitalisierung eines Landes.Bis 2030sollen laut EU-Programm „Digitale Dekade“ alle Bürger mit 5G und Gigabit versorgt werden.EU-Programm Digitale Dekade soll Netze stärkenDie EU will den Ausbau mit dem Programm „Digitale Dekade“ fördern. Ein Schwerpunkt: die Netze bis 2030 zukunftsfähig machen und alle Bürger mit 5G und Gigabit versorgen. Außerdem sollen sie sicherer gegen Cyber-Attacken werden, widerstandsfähiger bei Naturkatastrophen und Pandemien und sie sollen Umwelt und Ressourcen schonen. Die Erwartungen könnten höher kaum sein. Hunderte Mobilfunk-Stationen sollen aufgestellt, tausende Kilometer Glasfaser verlegt werden. Viele Milliarden müssen investiert werden. Doch der Telko-Branche fehlen die Mittel. Steigenden Kosten, veraltete Regulierung und fehlende Wachstumschancen – nie war es unattraktiver in europäische Telko-Unternehmen zu investieren. Um das zu ändern, müssen wir ein investitionsfreundliches Umfeld in Europa schaffen. Das beginnt mit einem Umdenken in Brüssel:Why telecoms mattersUmfassender Bericht der Vodafone GroupZur WebsiteWir brauchen faire Regeln, damit für alle Marktteilnehmer die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten.Wir brauchen angemessene Regeln, damit Anbieter eine relevante Größe erreichen können, um international mitspielen zu können.Und wir brauchen einheitliche Regeln über alle EU-Länder hinweg, damit neue Technologie zügig für alle Bürger und Unternehmen nutzbar sind.So werden wir die europäische Telko-Branche rebooten und die Trendwende in Europa befeuern.Mehr zur kritischen Lage der europäischen Telekommunikations-Industrie und welche Bedeutung sie für die Wettbewerbsfähigkeit Europas hat, im umfassenden Bericht „Why telecoms matters“.Der Beitrag Mit Zukunftsnetzen die Wettbewerbsfähigkeit sichern erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel