Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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28.08.2026 20:07:45
Mit Zulieferern aus Deutschland?: US-Firma plant wohl Marschflugkörper-Produktion nahe Leipzig
Die USA liefern Deutschland vorerst keine Tomahawk-Raketen. Für Abhilfe könnte ein US-Rüstungsunternehmen sorgen, das in Sachsen Marschflugkörper fertigen will - offenbar mit Bauteilen aus Europa.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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