MITACHI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MITACHI präsentierte in der am 03.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Das EPS lag bei 59,05 JPY. Im letzten Jahr hatte MITACHI einen Gewinn von 63,86 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 29,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at