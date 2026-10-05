MITACHI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MITACHI hat am 02.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 64,82 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MITACHI noch ein Gewinn pro Aktie von 70,65 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,59 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 27,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at