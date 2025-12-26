|
26.12.2025 06:31:28
MITACHI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
MITACHI hat am 25.12.2025 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 83,35 JPY gegenüber 61,58 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30,61 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 30,64 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
