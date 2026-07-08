MITACHI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MITACHI stellte am 06.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,20 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MITACHI ein EPS von 58,93 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 32,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 267,25 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte MITACHI ein EPS von 212,97 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MITACHI 120,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 98,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at