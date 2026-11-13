MITANI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MITANI äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,82 JPY gegenüber 67,30 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent auf 86,06 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at