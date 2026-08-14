MITANI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MITANI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 67,22 JPY, nach 58,21 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 78,89 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at