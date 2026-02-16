MITANI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MITANI hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 63,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 87,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at