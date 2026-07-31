Mitani Sangyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mitani Sangyo ließ sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitani Sangyo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 22,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 27,36 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at