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29.04.2026 06:31:29
Mitani Sangyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mitani Sangyo präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,97 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 31,00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 58,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 39,64 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Mitani Sangyo im vergangenen Geschäftsjahr 117,53 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitani Sangyo 103,07 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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