Mitani Sangyo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mitani Sangyo hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 17,80 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 29,91 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at