Mitani Sekisan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitani Sekisan hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 35,84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitani Sekisan noch ein Gewinn pro Aktie von 46,22 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitani Sekisan 23,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,55 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at