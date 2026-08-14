Mitani Sekisan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitani Sekisan äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 59,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 51,94 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Mitani Sekisan mit einem Umsatz von insgesamt 26,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at