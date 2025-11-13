Mitani Sekisan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitani Sekisan hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 184,86 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitani Sekisan noch ein Gewinn pro Aktie von 103,95 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,55 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at