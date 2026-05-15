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15.05.2026 06:31:29
Mitani Sekisan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mitani Sekisan hat am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 46,04 JPY, nach 31,68 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 24,39 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mitani Sekisan 23,34 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 195,84 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 140,36 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 99,85 Milliarden JPY gegenüber 87,77 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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