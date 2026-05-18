MITANI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MITANI hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

MITANI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 87,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 47,79 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat MITANI mit einem Umsatz von insgesamt 91,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,20 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurden 280,45 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MITANI 222,45 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 339,03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MITANI einen Umsatz von 339,01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at