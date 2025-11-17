MITANI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MITANI präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 67,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 58,52 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MITANI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 81,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at