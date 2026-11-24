NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
24.11.2026 05:53:35
Mitarbeiter feiern Rückkehr von Nvidia-Chef mit "Jensen"-Rufen, auch asiatische Anleger reagieren begeistert
Der Manager kehrt an die Spitze von Nvidia zurück. Ob dadurch die KI‑Zweifel nachhaltig verschwinden, ist unklar. Die asiatischen Märkte sind am Dienstag kräftig gestiegenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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