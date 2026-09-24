Mitchells & Butlers 51-week LFL Sales Up 2.1%; Sees FY Outturn In Line With Consensus Expectations

(RTTNews) - Mitchells & Butlers (MLB, MAB.L) issued its trading statement covering the 51 weeks ended 19 September 2026. Like-for-like sales growth was 2.1% in the year to date period. Fourth quarter like-for-like sales returned to growth, delivering an increase of 1.4%. Total sales in the year to date period have increased by 1.2%.

The Group said it remains confident of a full year outturn in line with consensus expectations. Looking ahead to fiscal 2027, it continues to expect cost headwinds to moderate.

At last close on LSE, Mitchells & Butlers shares were trading at 272.00 pence.