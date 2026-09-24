Mitchells & Butlers Aktie

Mitchells & Butlers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0BKLF / ISIN: GB0033839910

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.09.2026 08:57:13

Mitchells & Butlers 51-week LFL Sales Up 2.1%; Sees FY Outturn In Line With Consensus Expectations

(RTTNews) - Mitchells & Butlers (MLB, MAB.L) issued its trading statement covering the 51 weeks ended 19 September 2026. Like-for-like sales growth was 2.1% in the year to date period. Fourth quarter like-for-like sales returned to growth, delivering an increase of 1.4%. Total sales in the year to date period have increased by 1.2%.

The Group said it remains confident of a full year outturn in line with consensus expectations. Looking ahead to fiscal 2027, it continues to expect cost headwinds to moderate.

At last close on LSE, Mitchells & Butlers shares were trading at 272.00 pence.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mitchells & Butlers plc

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Mitchells & Butlers plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mitchells & Butlers PLCShs 3,10 -0,64% Mitchells & Butlers PLCShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen