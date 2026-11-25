Mitesco hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitesco ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at