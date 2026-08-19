Mitesco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitesco hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at