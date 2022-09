Mithilfe der "Bild"-Zeitung: Axel-Springer-Chef soll Kampagne gegen Adidas lanciert haben

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Im Lockdown 2020 will Adidas die Mieten für seine geschlossenen Filialen in Deutschland aussetzen. Ein medialer Aufschrei geht durchs Land, angeführt von der "Bild"-Zeitung. Initiator der Kampagne ist Verleger Matthias Döpfner. Problem: Der Axel-Springer-Chef vermietet selbst an den Sportartikelhersteller.