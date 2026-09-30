Mithril Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mithril Resources veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mithril Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 AUD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,030 AUD beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at