Mito Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mito Securities hat am 22.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,26 Milliarden JPY – ein Plus von 184,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mito Securities 3,61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at