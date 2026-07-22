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22.07.2026 06:31:29
Mito Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mito Securities äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,55 JPY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 71,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,69 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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