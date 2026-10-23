Mito Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mito Securities hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Mito Securities 9,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 143,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at