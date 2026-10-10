Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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10.10.2026 10:05:38
Mitschuldig an Erderwärmung?: Brasiliens Staatsanwaltschaft verklagt Shell wegen Flutkatastrophe
Im Bundesstaat Rio Grande do Sul müssen 2024 eine halbe Million Menschen vor dem verheerenden Hochwasser fliehen, fast 200 sterben. Brasiliens Staatsanwaltschaft sieht den britischen Ölkonzern Shell mitschuldig und fordert nun 108 Millionen Euro. Auch anderswo häufen sich Klagen gegen Energieriesen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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