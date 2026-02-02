|
Mitsu Chem Plast präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mitsu Chem Plast äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 3,47 INR gegenüber 1,09 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Mitsu Chem Plast mit einem Umsatz von insgesamt 860,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 804,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 6,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
