05.05.2026 06:31:29

Mitsu Chem Plast verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsu Chem Plast lud am 02.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,68 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsu Chem Plast in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 864,8 Millionen INR im Vergleich zu 904,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Mitsu Chem Plast hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,39 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mitsu Chem Plast mit einem Umsatz von insgesamt 3,50 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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