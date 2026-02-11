Mitsuba: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsuba hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 82,45 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 86,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 86,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at