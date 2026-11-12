Mitsuba informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsuba hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 67,98 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 89,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,66 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at