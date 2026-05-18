Mitsuba präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsuba äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 97,36 JPY. Im letzten Jahr hatte Mitsuba einen Gewinn von 31,15 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 94,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 257,15 JPY. Im Vorjahr waren 251,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 348,60 Milliarden JPY, gegenüber 349,35 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at