14.11.2025 06:31:28
Mitsuba: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mitsuba äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 67,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsuba 75,54 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Mitsuba im vergangenen Quartal 86,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsuba 86,29 Milliarden JPY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
