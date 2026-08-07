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07.08.2026 06:31:29
Mitsuba verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mitsuba äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 66,83 JPY, nach 73,93 JPY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsuba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86,37 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 80,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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