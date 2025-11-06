Mitsubishi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,22 Prozent auf 29,97 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi 31,28 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at