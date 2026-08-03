Mitsubishi Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mitsubishi Chemical stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 6,30 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at