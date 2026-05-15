Mitsubishi Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Chemical hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,72 Prozent zurück. Hier wurden 6,16 Milliarden USD gegenüber 7,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,290 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Chemical ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 24,58 Milliarden USD, gegenüber 28,91 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 14,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at