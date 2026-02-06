Mitsubishi Chemical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mitsubishi Chemical präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -2,96 JPY. Ein Jahr zuvor waren 12,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1 089,48 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 938,16 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at